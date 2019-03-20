Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Bir Rezidansın 9.katından Düşen Kadın Öldü - İstanbul

İstanbul'da Bir Rezidansın 9.katından Düşen Kadın Öldü - İstanbul

28 dakika önce

İstanbul Küçükçekmece'de bir rezidansın 9.katından düştüğü iddia edilen bir kadın öldü.

İstanbul Küçükçekmece'de bir rezidansın 9.katından düştüğü iddia edilen bir kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın, 14 katlı bir rezidansın 9.katından, binanın zemin katındaki marketin balkonuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ise kadının düştüğü balkon çevresinde güvenlik tedbiri alıp inceleme yaptı. Ancak düştüğü öne sürülen kadının erkek arkadaşı tarafından camdan atıldığı iddia edilmesi üzerine bu sefer Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ceset üzerinde detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından ceset, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ekipler daha sonra kadının kaldığı 9.kattaki daireye çilingir yardımıyla girerek burada delil çalışması ve detaylı inceleme yaptı.

Olay yerinde 5 saat boyunca inceleme yapan polis, binada bir şüpheliyi gözaltına alırken, biri kadın 4 kişiyi de ifade işlemleri için polis merkezine götürdü.

Kadının kimlik tespiti ve nasıl öldüğünün yapılacak detaylı çalışmaların ardından belli olacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:51 Kaynak: AA

Polis, İstanbul, Güncel
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