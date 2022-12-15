Köprüde intihar girişimi! İtfaiye eri ilginç bir şekilde önledi - Son Dakika
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Köprüde intihar girişimi! İtfaiye eri ilginç bir şekilde önledi

15.12.2022 22:11

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde aracını durduran bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri şahsı ikna edemeyince devreye giren itfaiye eri su sıkarak şahsı etkisiz hale getirdi.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde aracını durduran bir kişi intihar girişiminde bulundu. Üzerine benzin döküp aracının üstüne çıkan şahsa ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler müdahale etti.

DEVREYE İTFAİYE GİRDİ

Polisin ikna çabaları başarılı olmayınca devreye itfaiye girdi. Şahsın üzerine benzin döktüğü sırada bir itfaiye eri şahsa su sıktı.

ANINDA MÜDAHALE ETTİLER

Bir süre sonra ayağı kayan şahıs yola düştü. Ekipler ise anında müdahale ederek intihar girişiminde bulunan şahsı etkisiz hale getirdi.

KAMERAYA YANSIDI

Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada gündem olurken trafiğe tek taraflı kapatılan köprü yolu yapılan çalışmaların ardından geçişe açıldı.

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İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köprüde intihar girişimi! İtfaiye eri ilginç bir şekilde önledi - Son Dakika


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