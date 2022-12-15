İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde aracını durduran bir kişi intihar girişiminde bulundu. Üzerine benzin döküp aracının üstüne çıkan şahsa ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler müdahale etti.
Polisin ikna çabaları başarılı olmayınca devreye itfaiye girdi. Şahsın üzerine benzin döktüğü sırada bir itfaiye eri şahsa su sıktı.
Bir süre sonra ayağı kayan şahıs yola düştü. Ekipler ise anında müdahale ederek intihar girişiminde bulunan şahsı etkisiz hale getirdi.
Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada gündem olurken trafiğe tek taraflı kapatılan köprü yolu yapılan çalışmaların ardından geçişe açıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Köprüde intihar girişimi! İtfaiye eri ilginç bir şekilde önledi - Son Dakika