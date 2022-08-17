İstanbul'da AVM'de cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da AVM'de cep telefonu hırsızlığı kamerada

17.08.2022 11:38
İstanbul'da AVM'de cep telefonu hırsızlığı kamerada

İstanbul'da bir şahıs AVM'de çocuklarıyla oyun oynayan bir kişinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak cep telefonu çalındı.

İstanbul'da bir şahıs AVM'de çocuklarıyla oyun oynayan bir kişinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak cep telefonu çalındı. AVM'de yaşanan cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı.

Bakırköy'de bulunan bir AVM içerisinde H.C.Z. isimli şahsa ait cep telefonu çocukları ile birlikte eğlence merkezinde oyun oynadığı sırada çalındı. Cep telefonunun olmadığını anlayan şahıs polis ekiplerine ihbar bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayı A.M.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit etti. Şahıs aynı gün yakalanırken, çaldığı telefon da üzerinden çıktı. Emniyette işlemeleri biten şahıs bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da AVM'de cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da AVM'de cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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