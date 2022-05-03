İstanbul'da bir şüpheli cam parçasıyla onlarca aracı çizdi - Son Dakika
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İstanbul'da bir şüpheli cam parçasıyla onlarca aracı çizdi

03.05.2022 15:56

İstanbul Şirinevler'de bir şahıs, park halindeki onlarca aracı cam parçasıyla çizdi. Bazı araçlara anlaşılamayan kelimeler de yazan şahsın ne yaptığına kimse anlam vermedi. Araç sahipleri ise şikayetçi oldu.

Önceki gün saat 06.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde bir caddeye giren kimliği belirsiz şahıs, elindeki cam parçası olduğu düşünülen bir cisimle park halindeki onlarca aracı tek tek çizdi. Cadde boyunca araçlara zarar veren şahıs ardından yaya olarak uzaklaşarak kayıplara karıştı. İlginç olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ŞİKAYETE GİTTİLER

Olayın ardından saat 11.00 sıralarında sokağa inen vatandaşlar, araçlarında çok sayıda çizik olduğunu görünce şaştı. Cadde üzerindeki bütün araçların çizildiğini fark eden vatandaşlar, güvenlik kameralarını inceleyince şoke oldu. Kimliği belirsiz bir şahsın araçları çizdiğini gören vatandaşlar, olayın şokunu atlattıktan sonra soluğu emniyette aldı.

İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi

ANLAŞILMAYAN KELİMELER DE YAZMIŞ

Araç sahibi çok sayıda vatandaş, "mala zarar verme" suçundan ifade vererek olayı gerçekleştiren şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki araçların üzerinde yaptığı incelemelerde ise şahsın anlaşılamayan kelimeler yazdığı da ortaya çıktı.

İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi

"50-60 ARAÇ DİYORLAR, BELKİ DE DAHA FAZLADIR"

Olayla ilgili konuşan bir araç sahibi, "Akşam aracımızı park ettik ve eve yatmaya gittik. Sabah kalktığımız da durum buydu. Kamera görüntülerine baktık, sadece 30-35 araç bizim mahallemizde var. Polislerin söylediğime gören meydanda daha fazla araçta çizik varmış. 50-60 araç diyorlar ama belki de daha fazladır. Emniyete gidip şikayetçi olacağız, mağduruz" dedi.

Diğer bir araç sahibi ise, "Saat 06.00 sıralarında olay olmuş. Bizim caddede 9 tane araç çizilmiş ve tek bir şahıs tarafından yapılmış" ifadelerini kullandı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
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Şirinevler, Tragger, Polis, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bir şüpheli cam parçasıyla onlarca aracı çizdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bir şüpheli cam parçasıyla onlarca aracı çizdi - Son Dakika
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