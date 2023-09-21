İstanbul'da bir sürücü çarptığı dubaları metrobüs yoluna attı - Son Dakika

İstanbul'da bir sürücü çarptığı dubaları metrobüs yoluna attı

Son Güncelleme: 21.09.2023 23:04

İstanbul'da bir sürücü, önlem amaçlı koyulan dubaları çarparak metrobüs yoluna attı. Şahsın, karşı yönden gelen metrobüslere kaza yaptırmaya çalıştığı öne sürülürken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir sürücü, aracıyla çarptığı dubaları metrobüs yoluna attı. Şahsın karşı yönden gelen metrobüslere kaza yaptırmaya çalıştığı öne sürülürken, bir sürücü o anları saniye saniye kaydetti.

DUBALARA TEK TEK ÇARPTI

İstanbul'da skandal görüntüler kaydedildi. Bir otomobil sürücüsü, yol çalışması olduğu için önlem amaçlı koyulan dubaları çarparak metrobüs yoluna attı. Devrilen dubalar nedeniyle metrobüsler tehlike atlatırken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

METROBÜSLER TEHLİKE ATLATTI

Görüntülerde, hızla ilerleyen araç sürücüsünün metrobüsler karşı yönden geldiği esnada dubalara çarptığı görüldü. Sürücünün metrobüslere kaza yaptırmaya çalıştığı iddia edilirken, o anlar sosyal medyada tepki çekti.

İşte o tepkilerden bazıları:


İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bir sürücü çarptığı dubaları metrobüs yoluna attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bir sürücü çarptığı dubaları metrobüs yoluna attı - Son Dakika
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