İstanbul'da bir sürücü çarptığı dubaları metrobüs yoluna attı

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İstanbul'da bir sürücü, aracıyla çarptığı dubaları metrobüs yoluna attı. Şahsın karşı yönden gelen metrobüslere kaza yaptırmaya çalıştığı öne sürülürken, bir sürücü o anları saniye saniye kaydetti.

DUBALARA TEK TEK ÇARPTI

İstanbul'da skandal görüntüler kaydedildi. Bir otomobil sürücüsü, yol çalışması olduğu için önlem amaçlı koyulan dubaları çarparak metrobüs yoluna attı. Devrilen dubalar nedeniyle metrobüsler tehlike atlatırken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

METROBÜSLER TEHLİKE ATLATTI

Görüntülerde, hızla ilerleyen araç sürücüsünün metrobüsler karşı yönden geldiği esnada dubalara çarptığı görüldü. Sürücünün metrobüslere kaza yaptırmaya çalıştığı iddia edilirken, o anlar sosyal medyada tepki çekti.

İşte o tepkilerden bazıları:



