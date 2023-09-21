İstanbul'da bir sürücü çarptığı dubaları metrobüs yoluna attı

İstanbul'da bir sürücü, aracıyla çarptığı dubaları metrobüs yoluna attı. Şahsın karşı yönden gelen metrobüslere kaza yaptırmaya çalıştığı öne sürülürken, bir sürücü o anları saniye saniye kaydetti.
İstanbul'da skandal görüntüler kaydedildi. Bir otomobil sürücüsü, yol çalışması olduğu için önlem amaçlı koyulan dubaları çarparak metrobüs yoluna attı. Devrilen dubalar nedeniyle metrobüsler tehlike atlatırken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, hızla ilerleyen araç sürücüsünün metrobüsler karşı yönden geldiği esnada dubalara çarptığı görüldü. Sürücünün metrobüslere kaza yaptırmaya çalıştığı iddia edilirken, o anlar sosyal medyada tepki çekti.
İşte o tepkilerden bazıları:
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