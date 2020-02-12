İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı... - Son Dakika

İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı...

6 saat önce

İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı ile defalarca çarptı.

İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı..., System.String[]

İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı ile defalarca çarptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
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