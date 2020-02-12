Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı... - Son Dakika
İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı...
6 saat önce
İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı ile defalarca çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı ile defalarca çarptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan sokaktaki vatandaşın sorularını yanıtlayacak Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı