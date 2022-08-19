İstanbul'da Koreli turisti dolandırmaya çalışan taksici, 70 liralık mesafeden 200 lira istedi! Tepki görünce 150 TL'ye indirdi - Son Dakika
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İstanbul'da Koreli turisti dolandırmaya çalışan taksici, 70 liralık mesafeden 200 lira istedi! Tepki görünce 150 TL'ye indirdi

19.08.2022 12:03

İstanbul'da yine taksici terörü yaşandı. Aracına Koreli turist aldıktan sonra taksimetreyi açmayıp üstüne turistin uyarısını da reddeden dolandırıc taksi şoförü bir de 200 lira istedi. Tepki çeken anlar Koreli turistin sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla ifşa edildi.

İstanbul'da Koreli bir turist, gitmek istediği yere götürmesi için taksiye bindi. O sırada sosyal medya hesabından canlı yayında olan turist, taksiciye gideceği adresi söyledi. Ancak taksicinin taksimetreyi açmadığını gören turist, taksimetre hatırlatması yaptı.

"ÇOK TURİST VAR" DEYİP TAKSİMETREYİ AÇMADI

Bunun üzerine taksici, çok trafik olduğunu iddia ederek taksimetreyi açmayıp, 200 lira istedi. Turistin ücreti fazla bulması üzerine, taksici fiyatı 150 liraya indirdi. Taksideki bu anlar, turistin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Taksimetreyi açmayan uyanık taksici turistten 200 lira istedi

"70 LİRA TUTACAK YERE 200 LİRA İSTİYOR"

Taksici ve turist arasında geçen pazarlığı ise bir Türk sosyal medya hesabından paylaşarak "Taksici, yabancı turiste taksimetre açmayı reddediyor. Taksimetre ile belki 70 lira tutacak yere başta 200, sonra 150 lira ücret istiyor" dedi.

Taksimetreyi açmayan uyanık taksici turistten 200 lira istedi
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TAKSİMETREYİ AÇMADI; TURİSTTEN 200 LİRA İSTEDİ TAKSİMETREYİ AÇMADI; TURİSTTEN 200 LİRA İSTEDİ
Kaynak: DHA

İstanbul, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Koreli turisti dolandırmaya çalışan taksici, 70 liralık mesafeden 200 lira istedi! Tepki görünce 150 TL'ye indirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Koreli turisti dolandırmaya çalışan taksici, 70 liralık mesafeden 200 lira istedi! Tepki görünce 150 TL'ye indirdi - Son Dakika
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