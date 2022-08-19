TAKSİMETREYİ AÇMADI; TURİSTTEN 200 LİRA İSTEDİ - Son Dakika
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TAKSİMETREYİ AÇMADI; TURİSTTEN 200 LİRA İSTEDİ

19.08.2022 12:27
TAKSİMETREYİ AÇMADI; TURİSTTEN 200 LİRA İSTEDİ

İSTANBUL'da bir taksici, aracına binen turistin taksimetreyi açması için yaptığı uyarıyı reddederek turistten 200 lira istedi.

İSTANBUL'da bir taksici, aracına binen turistin taksimetreyi açması için yaptığı uyarıyı reddederek turistten 200 lira istedi. O anlar Koreli turistin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına yansıdı.

İstanbul'da Koreli bir turist, gitmek istediği yere götürmesi için taksiye bindi. O sırada sosyal medya hesabından canlı yayında olan turist, taksiciye gideceği adresi söyledi. Ancak taksicinin taksimetreyi açmadığını gören turist, taksimetre hatırlatması yaptı. Bunun üzerine taksici, çok trafik olduğunu iddia ederek taksimetreyi açmayıp, 200 lira istedi. Turistin ücreti fazla bulması üzerine, taksici fiyatı 150 liraya indirdi. Taksideki bu anlar, turistin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Taksici ve turist arasında geçen pazarlığı ise bir Türk sosyal medya hesabından paylaşarak Taksici, yabancı turiste taksimetre açmayı reddediyor. Taksimetre ile belki 70 lira tutacak yere başta 200, sonra 150 lira ücret istiyor dedi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAKSİMETREYİ AÇMADI; TURİSTTEN 200 LİRA İSTEDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: TAKSİMETREYİ AÇMADI; TURİSTTEN 200 LİRA İSTEDİ - Son Dakika
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