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İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi - Son Dakika

İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi

17.10.2021 14:50

İstanbul Esenler'de trafikte otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Trafik ışıklarında aracından inen taksici, tartıştığı sürücünün otomobilinin camına yumruk atarken, sürücüye küfürler yağdırdıktan sonra aracıyla seyir halindeki otomobili sıkıştırmaya çalıştı. Dehşet anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Davutpaşa Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, bir yemek ve alışveriş sipariş firmasına ait otomobilin sürücüsü ile 34 TJN 84 plakalı taksinin şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın ardından taksi şoförü, otomobil sürücüsüne bir süre yol vermedi. Trafik ışıklarında durduklarında ise aracından inen taksici, otomobildeki sürücünün bulunduğu kapıyı açmaya çalıştı.

TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNİ ARACIYLA SIKIŞTIRMAYA BAŞLADI

Kapıların kilitli olması üzerine otomobilin camına yumruk atan taksici, sürücüye de küfürler yağdırdı. Trafikte diğer sürücülerin kornaları ile tepki göstermesi üzerine taksici, aracına binerek ilerlemeye başladı. Taksici bu kez de seyir halindeyken tartıştığı sürücünün otomobilini kendi aracıyla sıkıştırmaya başladı. Sürücünün önüne geçerek tekrar durdurmaya çalışan taksici, başarılı olamayınca uzaklaştı.

"BENİ GASBETMEYE Mİ ÇALIŞIYOR, ANLAMADIM"

Otomobil sürücüsü, yaşananları da cep telefonuyla kaydetti. Sürücü görüntüleri çektiği sırada, "Görüyorsunuz, bu adam taksici. Taksici, ışıklarda önümü kesti. Bana bıçak salladı. Şu an peşimden geliyor. Trafikte önümü kesmeye çalışıyor. Beni gasbetmeye mi çalışıyor, anlamadım. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. Küfürler, tehditler havada uçuşuyor" ifadelerini kullandı.

Otomobil, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi - Son Dakika
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