İstanbul'da Bir Tırda 500 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da bir tırda 500 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Vali Yerlikaya, operasyonu sosyal medyadan duyurduİSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tırda 500 kilogram skunk isimli uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

İstanbul'da bir tırda 500 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Vali Yerlikaya, operasyonu sosyal medyadan duyurdu



İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tırda 500 kilogram skunk isimli uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da bir tıra operasyon düzenledi. Operasyonda 500 kilogram skunk isimli uyuşturucu maddesi ele geçirilirken,3 kişiyi de gözaltına aldı. Haberi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Jandarma ekiplerini tebrik eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,"İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin yaptığı operasyonda bir tırda 500 kg uyuşturucu skunk maddesi yakalanmış; 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Jandarma mensuplarımızı canı gönülden kutluyorum. İstanbul'da uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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