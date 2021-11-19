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İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı

19.11.2021 14:44

İstanbul'da özel bir üniversitede çekilen, ellerinde kılıç ve bıçak bulunan yabancı uyruklu kişilerden oluşan grubun üniversite bahçesindeki görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Videoyu izleyenler bu kişilerin kim olduğunu ve üniversitede ne yaptıklarını merak ederken, soruya cevap kısa süre içinde geldi. Görüntülerin üniversitedeki Uluslararası Öğrenci Festivali'nde çekildiği ve Yemenli öğrencilerin kültürlerini, dillerini, geleneksel müzik ve danslarını sergiledikleri anlaşıldı.

Gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabından İstanbul'da özel bir üniversitede çekilen, ellerinde kılıç ve bıçak bulunan yabancı uyruklu kişilerin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı. Acarer, video açıklamasında benzer gösterilerin üniversitenin farklı yerlerinde sık sık yapıldığını belirterek, bu kişilerin kim olduğu ve gösteriye kimin izin verdiği gibi bazı sorular sordu.

YORUMLAR ART ARDA GELDİ

Acarer'in paylaşımına, görüntüdeki kişilerin Taliban üyesi gibi olduğu, İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesi gerektiği ve neden kişilere müdahale edilmediği gibi çok sayıda yorum gelirken, tartışma yaratan videoyla ilgili gerçek ise çok başka çıktı.

İstanbul'da özel bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ÜNİVERSİTEDEKİ ÖĞRENCİ FESTİVALİNDEN

Haber doğrulama platformu Teyit Org, Acarer'in paylaştığı görüntülere dair açıklama yaptı. Açıklamada, "Teyit, konuyla ilgili olarak üniversitenin basın ofisine ulaştı. Basın ofisi, 17 Kasım 2021 tarihinde, Uluslararası Öğrenci Festivali yapıldığını, görüntülerin de o festivalde kaydedildiğini belirtti. Festivale, 29 ülkeden öğrenci katılmış. Öğrenciler etkinlikte kültürlerini, dillerini, yemeklerini ve geleneksel müzik ve danslarını göstermiş" denildi. Görüntülerdeki öğrencilerin Yemenli olduğu ve kendi geleneklerini sergiledikleri ortaya çıktı.

İstanbul'da özel bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı

Erk Acarer, İstanbul, Medya, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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