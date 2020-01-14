İstanbul'da bir yıl içerisinde toplam 34 bin 444 hırsızlık olayı yaşandı - Son Dakika

Emniyetin istatistiklerine göre kent genelinde, bir yıl içerisinde toplam 34 bin 444 hırsızlık olayı meydana geldi. Bu sayı geçen yıla oranla yüzde 28'lik bir azalma gösterirken, kentte en çok hırsızlık olayının yaşandığı ilçe Esenyurt oldu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, kent genelinde 1 Ocak 2019 tarihleri ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 34 bin 444 hırsızlık olayı meydana geldi. Bu olayların 14 bin 290'ını evden, 12 bin 803'ünü otodan, 7 bin 351'ini ise iş yerinden hırsızlık olayları oluşturdu.



En çok hırsızlık olayı evlerde yaşandı



2019 yılı içerisinde kentte meydana gelen hırsızlık olaylarında ilk sırada "Evden Hırsızlık" konusu yer aldı. Evden meydana gelen toplam olay sayısı 14 bin 290 iken bu sayı 2018 yılına göre bu oran yüzde 28 oranında azalma gösterdi. 2018 yılı içerisinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ise 19 bin 845 olarak görüldü. "Otodan Hırsızlık" konusunda ise 12 bin 283 olay meydana geldi. Otodan gerçekleşen hırsızlık olaylarında geçen yıla oranla yüzde 34'lük bir azalma görülürken 2018 yılında meydana gelen olay sayısının 19 bin 342 olduğu belirtildi. 2019 yılında "İş yerinden Hırsızlık" konusunda ise 7 bin 351 olay meydana geldi. 2018 yılında bu sayı 9 bin 200 iken yüzde 20 oranında bir gerileme yaşandığı görüldü.



'Bu saatlere dikkat'



İstatistiklere göre, "Evden Hırsızlık" olaylarının 05.00 ile 05.59, "Otodan Hırsızlık" olaylarının 19.00 ile 19.59, "İş yerinden Hırsızlık" olaylarının ise en çok 06.00 ile 06.59 saatleri arasında meydana geldiği görüldü. Evlere girerek vatandaşı zarara uğratan hırsızların, uykunun en ağır olduğu saatleri seçerek eylemlerini bu aralıklarda gerçekleştirdiği öğrenildi.



Esenyurt, ilk sırada yer aldı



Emniyetin paylaştığı verilerde, 2019 yılı içerisinde evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının en yaşandığı ilçenin Esenyurt olduğu görüldü. Bin 51 "Evden Hırsızlık" olayının yaşandığı ilçeyi, 767 olayla Kadıköy ve 708 olayla Ümraniye takip etti. Ayrıca, Küçükçekmece'de 670, Bahçelievler'de 633, Bağcılar'da 675, Pendik'te 591, Fatih'te 525, Kartal'da 448, Sultangazi'de 460, Ataşehir'de 383, Beyoğlu'nda 380, Şişli'de 325 ve Eyüpsultan'da ise 299 "Evden Hırsızlık" olayı meydana geldi.



Hırsızlık Büro Amirliği bir yılda 688 hırsızlık şüphelisi yakaladı



Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 1 Ocak 2019 tarihleri ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında baktığı çalışmaların istatistiki bilgileri de paylaşıldı. Evden Hırsızlık, Otodan Hırsızlık, İş yerinden Hırsızlık gibi pek çok konunun takibi yapan ekipler bir yıl içerisinde toplam bin 140 dosyaya baktı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, olaylarla ilgili olarak 688 kişi yakalandı, bu şahıslardan 426'sı tutuklandı. - İSTANBUL