İstanbul'da bir yük gemisi makine arızası nedeniyle Ahırkapı'ya çekildi - Son Dakika

İstanbul'da bir yük gemisi makine arızası nedeniyle Ahırkapı'ya çekildi

26.02.2021 05:29
İstanbul'da bir yük gemisi makine arızası nedeniyle Ahırkapı'ya çekildi, System.String[]

Zeytinburnu açıklarında Moldova bayraklı "New Way" isimli kuru yük gemisi, makine arızası nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörü ile Ahırkapı'ya demirletildi.

Zeytinburnu açıklarında Moldova bayraklı "New Way" isimli kuru yük gemisi, makine arızası nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörü ile Ahırkapı'ya demirletildi.

Rusya'nın Azov Limanı'ndan Tekirdağ'a doğru hareket ettiği öğrenilen kuru yük gemisinde makine arızası meydana gelince KEGM ekiplerinden yardım talebinde bulunuldu.

Bunun üzerine 114 metre uzunluğundaki Moldova bayraklı New Way isimli gemi, Zeytinburnu açıklarında KEGM römorkörleri tarafından halat verilerek Ahırkapı'ya çekildi.

Zeytinburnu, Tekirdağ, Moldova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir yük gemisi makine arızası nedeniyle Ahırkapı'ya çekildi - Son Dakika


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