İstanbul'da birçok adrese 'yasadışı bahis' operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da birçok adrese 'yasadışı bahis' operasyonu

İstanbul'da, önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı 'yasadışı bahis'operasyonu düzenlendi.

İstanbul'da, önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı 'yasadışı bahis'operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 'yasadışı bahis'ten kazanıldığı düşünülen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Çin'de görülen bubonik veba hastalığı yüksek risk taşımıyor
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde, önceden belirlenen birçok adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yasadışı bahis oynatan şahıslara yönelik operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Bu adreslerden biri olan Zeytinburnu'nda 4 katlı bir binaya koçbaşı ile giren özel harekat polisi, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.


Polis daha sonra içeride arama yaptı. Aramada çok miktarda 'yasadışı bahis'ten kazanıldığı düşünülen para, birçok ruhsatsız silah, çok sayıda flahs disk, telefon ve bahiste kullanılan çeşitli materyal ile doküman ele geçirildi.


Ele geçirilenler delil poşetlerine konularak emniyete götürüldü.


Aramaların ardından şüpheli şahıslar gözaltına alınarak, sağlık kontrolünden sonran emniyete götürüldü.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 06:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da birçok adrese 'yasadışı bahis' operasyonu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:31 Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:13 Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:43 Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Çin'de görülen bubonik veba hastalığı yüksek risk taşımıyor
12:11
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
12:09
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
11:55
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
11:47
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
11:33
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
11:06
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
10:53
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
10:50
İngiltere'de yaşayanlar koronavirüs aşısı bulunsa dahi yaptırmayı düşünmüyor
10:48
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
10:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 12:44:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da birçok adrese 'yasadışı bahis' operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]