Birçok noktada Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

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İstanbul'un birçok noktasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Kent genelindeki birçok ilçede eş zamanlı yapılan denetimlerde polis, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli ile zabıta ekipleri katıldı.

Beşiktaş sahilinde yapılan denetimlerde dışarda olan vatandaşlarla, araçlarıyla seyir halindeki sürücüler durdurularak kontrol edildi.

Polis ekipleri, Bebek, Arnavutköy sahil şeridinde olan kişileri tek tek durdurarak izin belgelerini, turistlerin ise pasaportlarını kontrol etti.

Eyüpsultan'daki denetim

Eyüpsultan'da denetimlere katılan Kaymakam İhsan Kara gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu itibarıyla İçişleri Bakanlığının emir ve talimatlarıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinatörlüğüyle denetimlerin devam ettiğini söyledi.

İlçede denetimlerin sürdüğünü dile getiren Kara, "Ben de Rami semtimizde bu denetimlere katıldım. Rami esnafımızı ve Eyüpsultan'daki esnafımızı tebrik ediyorum ki büyük çoğunlukla kurallara uyuluyor. Vatandaşımız da sabırla, metanetle sağlıklı günlere ulaşmak için tedbirlere riayet etmeye çalışıyor fakat tedbirlere riayet edilmeyen hususlarda da vatandaşımızı usulüyle uyarıp idari tedbirleri de uygulamaktan kaçınmayacağız. Bu şekilde sağlıklı günlere bir an evvel hep beraber ulaşmayı diliyoruz." diye konuştu.

Kaymakam Kara, denetimlere katılan görevlilere teşekkür etti.

Atlı polisler de denetimlere katıldı

Maltepe'de de ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler ve Kovid-19 denetim komisyonu üyeleri, sahil kısmında denetim yaptı.

Ekipler sahil boyunca oluşturulan kontrol noktalarında geçen vatandaşlarla, araç sürücülerinin belgelerini inceledi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliğine bağlı ekipler de atlarla gezerek maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulundu.

Ekipler, denetimler sırasında izin belgeleri bulunmayan ve kısıtlama kurallarına uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Bu sırada bazı vatandaşlar, görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.