İstanbul'da birçok noktada sis etkili oluyor
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Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHAİSTANBUL'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:59 Kaynak: DHA
Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA
İSTANBUL'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oluyor.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada sis etkili olmaya başladı. Sis, özellikle Eyüpsultan'da Alibeyköy, TEM Otoyolu üzeri ve Kemerburgaz Yolu çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
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