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İstanbul'da birçok noktada sis etkili oluyor

6 saat önce

Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHAİSTANBUL'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oluyor.

Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA

İSTANBUL'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oluyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada sis etkili olmaya başladı. Sis, özellikle Eyüpsultan'da Alibeyköy, TEM Otoyolu üzeri ve Kemerburgaz Yolu çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

İstanbul'da birçok noktada sis etkili oluyor

İstanbul, Sabah, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:59 Kaynak: DHA
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