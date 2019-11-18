İstanbul'da birçok noktada sis etkili oluyor
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İSTANBUL'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:24 Kaynak: DHA
Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oluyor.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada sis etkili olmaya başladı. Sis, özellikle Eyüpsultan'da Alibeyköy, TEM Otoyolu üzeri ve Kemerburgaz Yolu çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
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