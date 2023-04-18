Barış Boyun suç örgütünün gerçekleştirdiği cinayetlerin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Barış Boyun suç örgütünün gerçekleştirdiği cinayetlerin görüntüleri ortaya çıktı

18.04.2023 10:31
Barış Boyun suç örgütünün gerçekleştirdiği cinayetlerin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da birçok silahlı çatışma ile cinayete karıştığı öğrenilen ve polis ekiplerinin operasyonuyla 139 üyesinin gözaltına alındığı Barış Boyun suç örgütünün gerçekleştirdiği saldırıların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da birçok silahlı çatışma ile cinayete karıştığı öğrenilen ve polis ekiplerinin operasyonuyla 139 üyesinin gözaltına alındığı Barış Boyun suç örgütünün gerçekleştirdiği saldırıların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik geniş çaplı çalışma başlatmış, daha önce işlediği suçlardan dolayı Kırmızı Bültenle aranan ve halihazırda İtalya'nın başkenti Roma'da cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun liderliğindeki silahlı grubun çok sayıda üyesi geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen operasyonlarda yakalanmıştı.

Suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edilmişti

Gözaltına alınıp emniyette sorguya alınan çete üyelerinin ifade işlemleri önceki gün akşam sona ermişti. Dün sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan zanlılar, önce sağlık kontrolüne, daha sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Birçok silahlı çatışmada ve cinayette adı geçen Barış Boyun suç örgütünün gerçekleştirdikleri silahlı saldırıların görüntüleri ortaya çıktı. Örgütün karıştığı bazı çatışma ve cinayetler ise kameralara yansıdı.

Suç örgütünün cinayet görüntüleri ortaya çıktı

Emniyette yapılan soruşturmada, suç örgütünün 8 cinayet dosyası olduğu bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre suç örgütünün, 16 Nisan 2022'de Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi, 08 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi, 22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi, 15 Ekim 2022'de Bahçelievler'de Halil Güzel'in öldürülmesi, 20 Kasım 2022'de Beyoğlu'nda Murat Fırat Canlı'nın öldürülmesi, 24 Aralık 2022'de Kağıthane'de çıkan çatışmada yoldan geçen olayla ilgisi olmayan Ramazan Arslan isimli Kuran kursu hocasının öldürülmesi, 14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü'nde Cumali Aslan'ın öldürülmesi ve 2 Şubat 2023'de Sarıyer Zekeriyaköy'de Ferhat Yeşilkaya'nın öldürülmesi olaylarına karıştıkları tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Barış Boyun suç örgütünün gerçekleştirdiği cinayetlerin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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