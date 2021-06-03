Üye Girişi
İstanbul'da bisiklet yarışı heyecanı yaşanacak - Son Dakika

İstanbul'da bisiklet yarışı heyecanı yaşanacak

03.06.2021 13:36
İstanbul'da bisiklet yarışı heyecanı yaşanacak, System.String[]

Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı, 13 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı, 13 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın katılımıyla Beykoz Gümüşsuyu Restoran'da gerçekleştirilen basın toplantısıyla organizasyonun tanımı yapıldı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bisiklet sporuna ait bir organizasyonun ilçelerinde yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bisiklet dostlarına teşekkür ediyorum. Türkiye'de hem profesyonel anlamda hem de amatör anlamda bisikletin en güzel sürülebileceği mekan Beykoz'dur. Boğazın incisi Beykoz'a tüm bisiklet dostlarını bekliyoruz." dedi.

Aydın, sadece 13 Haziran'da yapılacak Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı için değil, bisikletseverlerin her zaman Beykoz'a gelerek bu sporu yapabileceklerine dikkati çekerek, "Yıl sonunda büyük bir bisiklet parkımız açılıyor. 20 kilometrelik parkur olacak ve 24 saat açık olacak. Motorlu araç olmayacak. Güvenle her koşulda sporcularımız bisiklet sürebilecek. Zor parkuru da var kolay parkuru da var. O da hizmete girmiş olacak. Beykoz bisiklet dostlarının adeta cenneti gibi bir yer." diye konuştu.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise Turkcell'in telekomünikasyon şirketi olduğunu vurgulayarak, "Ama her şeyden önce Türkiye'nin Turkcell'i. Türkiye için sosyal sorumluluk anlamında her türlü konuda taşın altına elini koyan bir şirketiz. Sosyal sorumluluğu öne çıkarıyoruz. Pandemi döneminde aslında vatandaşlarımız çok hareketsiz kaldı, biraz hareketlenmek gerekiyor. Bisiklet de bunun en güzel sporlarından biri. Sosyal mesafeyi de koruyorsunuz, doğayla iç içesiniz, hareket halindesiniz. Bunu desteklemek istiyoruz. Turkcell GranFondo da böyle bir şey. İstanbul dünyanın göz bebeği, Beykoz da boğazın incisi. Böyle güzel bir yerde buna vesile olmak güzel şey." ifadelerini kullandı.

Organizasyonu yapmakta üç misyon üstleneceklerini kaydeden Erkan, "Üç önemli misyonumuz var. Biri bisiklet sporuna gönül verenleri yol yarışına davet ediyorsunuz. Bir yardım kampanyası var. Vefat eden sağlık çalışanlarımızın çocuklarının eğitimine destek olabilecekler. Bu arada teknolojik atıkların da eğitime dönüşmesi için TÜBİSAD ile bir çalışmamız var. O gün buraya gelen yarışmacılar evlerindeki atıkları yarış alanındaki kutulara atarak eğitime destek verebilecekler. Birleşmiş Milletler'in daha ferah bir dünya içi 2030 yılına kadar 17 tane amacının olduğu inisiyatifi var. Bu amaçlara da sporcular formalarında sticker olarak yer verebilecekler. Turkcell ekibi de bu amaçların yer aldığı formalarla yarışta mücadele edecek. Daha ferah, daha temiz, daha sürdürülebilir bir dünya için elimizi taşın altına koyuyoruz." diye konuştu.

Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli de Beykoz'un doğanın, tarihin ve güzelliğin merkezi olduğunu belirterek, "Beykoz bundan sonra bisiklet sporuyla anılacak. Belediyemiz hem dağ hem yol bisikleti için her türlü hizmeti vermeye hazır. Bütün bisiklet dostlarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki kategoride yapılacak

Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı, 82 ve 40 kilometre olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.

Beykoz Belediyesi önünden start alacak yarışın kayıtları 9 Haziran Çarşamba gününe kadar sürecek.

Pandemi nedeniyle bin 500 bisikletçinin katılımıyla sınırlandırılacak yarışların yapılacağı 13 Haziran'da ayrıca teknolojik atıklara dikkat çekilmesi amacıyla mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın teknolojik atıklardan tasarladığı bir bisiklet de sergilenecek.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bisiklet Yarışı, Bisiklet, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da bisiklet yarışı heyecanı yaşanacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız verilecek kritik görevleri bekliyor İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız verilecek kritik görevleri bekliyor Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor

Son Dakika Haberleri
13:09 Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti
13:06 Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış
12:49 Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor
12:39 Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel
12:34 Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı
12:27 Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı
12:17 Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 şehit, 2 yaralı var!
12:10 A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek
12:08 Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var
11:58 Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı
Beşiktaş'tan Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif Beşiktaş'tan Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif         
13:27
Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti         
13:09
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı         
12:35
Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz         
12:23
A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek         
12:10
Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı         
11:58
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş         
11:05
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti         
10:37
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 13:50:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da bisiklet yarışı heyecanı yaşanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement