İstanbul'da bisiklet yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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İstanbul'da bisiklet yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

25.06.2022 21:15
İstanbul'da bisiklet yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, yarın yapılacak "Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı" nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği, yarın yapılacak "Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı" nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 07.00'den 13.30'a kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

"Strazburg Caddesi Sahil istikametine Ataköy Polis Merkezi önünden kapanacak. Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişimi Ali Rıza Efendi Caddesi yönüne akım verilmeyecek. 19 Mayıs Caddesi ile Ali Rıza Efendi Caddesi kesişimi. Akım Ali Rıza Efendi Caddesi'ne verilmeyecek. Conk Bayırı Caddesi kapanacak."

Alternatif güzergahların ise Rio de Janerio Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişiminden sahil istikameti ve Sinan Erdem istikameti, Dumlupınar Sokağı, Remzi Kazancıgil Caddesi ve Yeni Fişekhane Caddesi olacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

Ataköy Polis Merkezi, Bisiklet Yarışı, Strazburg, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bisiklet yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da bisiklet yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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