Panik hırsız, kaçarken çaldığı maktapı yere düşürdü - Son Dakika
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Panik hırsız, kaçarken çaldığı maktapı yere düşürdü

16.05.2023 12:08

İstanbul'da her şey normalken bisikletli bir vatandaş bir minibüsün camını taşla patlatarak içinden şarjlı matkabı çaldı. Binadaki bir kadının "hırsız var" diye bağırması üzerine panikleyen hırsız, kaçarken matkabı yere düşürdü. Hırsızın güldüren halleri kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte bisikletle dolaşan kasklı şahıs, sabahın erken saatlerinde sokakların boş olmasını fırsat bilerek araçları incelemeye başladı. Park halindeki bir minibüsün koltuğunda matkap kutusu gören şahıs, vakit kaybetmeden harekete geçti. Onu gören binadaki bir kadın da yaşananları cep telefonuyla kayıt altına almaya başladı.

TAŞLA CAMI KIRIP MATKABI ÇALDI

Şahıs eline aldığı taş parçasıyla minibüsün camına vurmaya başlayınca, binadaki kadın "orada ne yapıyorsun" diyerek seslendi. Hırsızın camı kırmasının ardından kadın "hırsız var" diye bağırarak şahsı durdurmaya çalıştı. Ancak camdan aracın içine uzanan hırsız, saniyeler içerisinde şarjlı matkabın olduğu kutuyu çalarak bisikletle kaçmaya başladı.

ELİNDEKİ HER ŞEYİ YERE DÜŞÜRDÜ

Birkaç metre giden şahsın elindeki kutu açılınca da matkap ve parçaları yere düştü. Bisikletini durduran hırsız, yerdeki matkabı aldıktan sonra pedallara asılarak gözden kayboldu. Yaşananlar o ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından minibüsün sahibinin emniyete giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Pınar Mahallesi, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Panik hırsız, kaçarken çaldığı maktapı yere düşürdü - Son Dakika


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