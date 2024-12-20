İstanbul\'da bitmek bilmeyen trafik çilesi

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İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli

Megakentte haftanın son iş gününde de trafik çilesi devam etti. İş ve okula yetişmek isteyen vatandaşlar trafik nedeniyle gidecekleri yerlere yetişmekte zor anlar yaşadı.

TOPLU TAŞIMADA KALABALIK ÇİLESİ

Toplu taşımalarda da çile yaşanmaya devam ediyor. Duraklarda oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar ulaşım araçlarına binerken de inerken de zorluk yaşıyor. Bazı vatandaşların gelen araçlara yoğunluk nedeniyle binemediği, bir sonraki aracı bekleyerek vakit kaybettikleri görüldü. Özellikle yaşlı ve çocuklar kalabalıktan şikayet ederken, yoğunluğa çözüm bulunmasını talep etti.