İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi - Son Dakika
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İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi

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İstanbul'da trafik çilesi yaşanmaya devam ediyor. Haftanın son gününde de sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar toplu taşımalarda yaşanan yığılmalardan dolayı zor anlar yaşadı.

20.12.2024 09:37
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Megakentte haftanın son iş gününde de trafik çilesi devam etti. İş ve okula yetişmek isteyen vatandaşlar trafik nedeniyle gidecekleri yerlere yetişmekte zor anlar yaşadı.

TOPLU TAŞIMADA KALABALIK ÇİLESİ

Toplu taşımalarda da çile yaşanmaya devam ediyor. Duraklarda oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar ulaşım araçlarına binerken de inerken de zorluk yaşıyor. Bazı vatandaşların gelen araçlara yoğunluk nedeniyle binemediği, bir sonraki aracı bekleyerek vakit kaybettikleri görüldü. Özellikle yaşlı ve çocuklar kalabalıktan şikayet ederken, yoğunluğa çözüm bulunmasını talep etti.

İstanbul\'da bitmek bilmeyen trafik çilesi

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Son Dakika Gündem İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Cengiz DOĞAN:
    Nasıl yaşamak istiyorsan öyle yönetilirsin.Yapraklar bizi alkisliyor.İstanbul bunu hak etti.Her şey çok güzel oluyor. 40 13 Yanıtla
  • HASBİ 1907:
    Günaydın, reklam gelirleri az gelmeye başladıysa haber verin destek çıkalım, Akepe nin kayığına bindiğinize göre yüklü miktarda destek geldi herhalde, olağan bir Cuma günü yoğunluk trafiği niye bu kadar sert bir üslup ile haber yapıyorsunuz. 14 30 Yanıtla
  • Tarık:
    yazık oldu İstanbula Allah aşkına Ekrem şimdiye kadar ne yaptı? 20 7 Yanıtla
  • ilker atasoy:
    trafik yapanlar saf kötülük. imamoglunu kötü gösteriyorlar. bunlar organize kötülük. hersey çok güzel hâlbuki 8 15 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    her sey cok guzel oluyor 18 1 Yanıtla
  • Hasan Cevrim:
    herşey güzel olacak 14 0 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    İstanbul'un çilesi bitmez 10 1 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Araban olsa bir yerden bir yere gidemiyorsun heryer kilit toplu taşıma zaten hepten leş olmuş ne biniliyor Ne iniliyor bütün bunlara rağmen birtane proje üretmeyen belediye başkanları yıllardır nasıl görevi başına kalıyo aklım almıyo cidden akşam iş çıkışı saatlerinde hem yaya hem araç trafiği resmen hayat duruyor 10 0 Yanıtla
  • ilker oymak:
    MURAT KURUM ?????????? 8 0 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    Yandaş haber hergün aynı haberi veriyor Kadir Topbaş’ döneminden beri böyle medyayı satın aldıkları için haber olmuyor du sadece zaten İstanbul’u da bu yüzden kaybetmişlerdi 3 5 Yanıtla
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