İstanbul'da "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı

17.05.2022 11:35
İstanbul'da "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı

İstanbul'da 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

İstanbul'da 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe, İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, müdürlükten hizmet alan engelliler, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar katıldı.

Fatih Gülhane Parkı Sarayburnu kapısından başlayan ve Alay Köşkü'nün önüne kadar süren yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde karanfil ve "Biz Büyük Bir Aileyiz" yazılı pankart taşıdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Fuat Karaman, burada yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, "Aile Haftası" etkinlikleri kapsamında, bütün Türkiye'de saat 10.00'da aynı anda ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla buluştuklarını söyledi.

Bu kapsamda kendilerinin de bugün Gülhane Parkı'nda toplandıklarını anlatan Karaman, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir etkinlik oldu. Tüm kurum ve kuruluşlarımızdan katılan katılımcılarımız, İstanbul halkının teveccühüyle birlikte gayet güzel bir etkinliği başarıyla bitirdik. Bu anlamda Türkiye'de ailenin önemi ve temeli noktasında Bakanlığımızın tüm koruyucu, önleyici hizmet modelleriyle birlikte ailenin gelecek kuşaklara aktarılacak tüm değerlerimizin sigortası olduğu bilincindeyiz hep birlikte. Bu anlamda bugünkü etkinlikte, Türkiye'nin en büyük ailesi adına, Bakanlığımız adına tüm halkımıza, bu yürüyüşe katılan personelime, İstanbul halkına teveccühlerinden ve iyi niyetlerinden dolayı teşekkürü borç biliyorum."

İstanbul'da Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı
İstanbul'da Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı
İstanbul'da Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı

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Kaynak: AA

Gülhane Parkı, İstanbul, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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