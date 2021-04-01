İstanbul'da Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 3 bin 540 sikke ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen 3 bin 540 sikke ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından, dün ve önceki gün Fatih ile Avcılar'da düzenlenen 2 operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen, çeşitli boyutlarda 3 bin 540 sikke ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.