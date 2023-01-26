Böbreğini satmak isteyen kişi ve alıcı hastaya hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Böbreğini satmak isteyen kişi ve alıcı hastaya hapis cezası

26.01.2023 15:21
Böbreğini satmak isteyen kişi ve alıcı hastaya hapis cezası

İstanbul'da böbreğini satmak istediği iddia edilen kişi ile alıcı hastanın yargılandığı davada mahkeme, 2 sanığa da "organ ticareti yapmak ve aracılık suçuna teşebbüs"ten birer yıl hapis cezası verdi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanıklar Emrah Z. ve Orhan T. ile avukatları katıldı.

Son savunmaların ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanıkların "organ ve doku ticareti yapmak" suçundan beşer yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıkların eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığına ve yargılama sürecinde pişmanlık gösteren davranışlarda bulunduklarına kanaat getiren mahkeme, Emrah Z. ile Orhan T'nin "organ ticareti yapmak ve aracılık suçuna teşebbüs"ten birer yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme sanıkların savunmalarına itibar etmedi

Mahkeme gerekçeli kararında, sanıkların savunmalarında suçlamayı reddedip olayın rızai bir durum olduğunu söylediğine yer vererek, sanıklardan Emrah Z'nin olaydan önce iki kez ilan vererek böbreğini satmak istediğini, sonrasında bu olayın yaşanması nedeniyle sanık savunmalarına itibar edilmediği vurgulandı.

Sanıkların organ nakli için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Etik Komisyonuna müracaatta bulundukları ancak sanık Emrah Z'nin daha önce satış ilanı vermiş olması nedeniyle başvurularının kabul edilmediği aktarılan gerekçeli kararda, bu şekilde sanıkların organ ticareti yapmaya teşebbüs ettikleri kaydedildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, "ihbar eden" sıfatıyla yer almıştı.

Böbrek nakli ameliyatı olmak isteyen Orhan T. (65) ile bağışçı adayı Emrah Z'nin (34) "akrabalık dışı organ nakli" için 2019'da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Etik Komisyonuna başvurdukları anlatılan iddianamede, başvurunun komisyon toplantısında değerlendirilip Emrah Z'nin verdiği telefon numarası araştırıldığında alıcı ile verici arasında "etik olmayan bir durum" olduğunun tespit edildiği vurgulanmıştı.

İddianamede, yapılan araştırmada Emrah Z'nin, sağlık kuruluna verdiği telefon numarası ile "Acil. Böbreğimi satmak istiyorum" şeklinde birkaç kez ilan verdiğinin belirlendiği bilgisi yer almıştı.

Bunun üzerine Orhan T. ve Emrah Z. hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen iddianamede, başlatılan soruşturmada her iki sanığın "organ veya doku ticareti yapmak" suçundan 5 yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

İlanı kendisinin vermediğini öne sürmüştü

Daha önceki duruşmalarda savunma yapan Emrah Z, söz konusu ilanları kendisinin vermediğini öne sürmüştü.

Sanık Orhan T. de "Böbrek hastasıyım. Şu an bile haftada 3 gün diyalize gidiyorum. Yakınlarımın böbrekleri bana uymadı. Oğlumun yanında çalışan diğer sanık Emrah Z, bana böbreğini vermeyi kabul etti. Karşılığında da herhangi bir para istemedi. Beraber hastaneye müracaat ettik. Yasaya uygun değilmiş, böbrek nakli olmadı. Bu iş için Emrah'a para vermedim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
İstanbul'da kedilere tekme ve yumruklarla saldıran şahıs, kendisini uyaran bir kadını da böyle taciz etmiş İstanbul'da kedilere tekme ve yumruklarla saldıran şahıs, kendisini uyaran bir kadını da böyle taciz etmiş Eyüpsultan'da Metruk Bir Evde Çıplak Halde 3 Çocuk Bulundu Eyüpsultan'da Metruk Bir Evde Çıplak Halde 3 Çocuk Bulundu Kartal Emniyet Müdürlüğü bünyesine 17 araç hizmete alındı Kartal Emniyet Müdürlüğü bünyesine 17 araç hizmete alındı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Böbreğini satmak isteyen kişi ve alıcı hastaya hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:43 Serdar Dursun'a Avrupa'dan şaşırtan talip! Teklifi kabul ederse ecel terleri dökecek
15:46 Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan oylamada başkanlığa Ahmet Yener seçildi
15:40 Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Ahmet Yener oldu
15:40 Ünlü ismin cansız bedeni çöpteki valizden çıktı! Evli sevgilisi gözaltında
15:33 Ünlü isimler para kazanmanın farklı bir yolunu buldu! İlk sırada Mehmet Ali Erbil var
15:33 İstanbul'da kedilere tekme ve yumruklarla saldıran şahıs, kendisini uyaran bir kadını da böyle taciz etmiş
15:27 Ünlü isimler, kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı! İşte kazançları
15:27 İstanbul'da kedileri darbeden şahsın bir kadını taciz ettiği görüntüler ortaya çıktı
15:30 "10 numara favori pozisyonum" diyen Ferdi Kadıoğlu, tercümanın çevirisini yarıda kesti: Şaka yaptım
15:24 Favori pozisyonunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu, daha tercümanın çevirisi bitmeden hemen araya girdi: Şaka yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 16:07:40. #1.13#
SON DAKİKA: Böbreğini satmak isteyen kişi ve alıcı hastaya hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement