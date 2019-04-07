Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Boğaz Köprülerinin Işıkları Söndürüldü

İstanbul'da Boğaz Köprülerinin Işıkları Söndürüldü

1 saat önce

Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Dünya Saati etkinliği kapsamında doğa dostları tarafından iklim değişikliğine ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 1 saatliğine İstanbul'daki köprülerin ışıkları kapatıldı.

İstanbul'da Boğaz Köprülerinin Işıkları Söndürüldü, System.String[]
Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Dünya Saati etkinliği kapsamında doğa dostları tarafından iklim değişikliğine ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 1 saatliğine İstanbul'daki köprülerin ışıkları kapatıldı.

WWW-F Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından Dünya Saati etkinliği dünyada ve Türkiye'de kutlandı. 6 Nisan akşamı saat 20.30 ile 21.30 saatleri arasında birçok yerde ışıkları bir saatliğine kapatılarak iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkat çekildi. Türkiye'deki etkinlikler kapsamında ise üç boğaz köprüsünün ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında dekoratif amaçlı aydınlatmaları kapatıldı.

WWW-F Türkiye, internet sitesindeki " İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin ışıklarını sen söndür" isimli uygulama ile herkesi ışığını 1 saatliğine kapatma etkinliğine bireysel ve kurumsal olarak katkıda bulunmaya çağırdı.

DÜNYA SAATİ NEDİR?

Tüm dünyada yüzlerce kentte milyonlarca insan ve anıtsal yapı iklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklarını bir saatliğine kapatıyor. Her yıl yapılan bu kitlesel harekete "dünya saati" ismi veriliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:09 Kaynak: İHA

Wwf Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Türkiye, İstanbul, Güncel
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