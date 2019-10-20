İstanbul'da Boğazı'nda sis

İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Kulesi adeta görünmez oldu. Sisle birlikte doğan güneş, İstanbul Boğazı'nda doyumsuz bir manzara oluşturdu. Birçok kişi, bu anları cep telefonlarına kaydetti.