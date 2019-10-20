Son Dakika Haberleri: İSTANBUL'DA BOĞAZI'NDA SİS
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA BOĞAZI'NDA SİS

İSTANBUL'DA BOĞAZI'NDA SİS

1 saat önce

İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

İSTANBUL'DA BOĞAZI'NDA SİS, System.String[]

İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Kulesi adeta görünmez oldu. Sisle birlikte doğan güneş, İstanbul Boğazı'nda doyumsuz bir manzara oluşturdu. Birçok kişi, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-Boğazda oluşan sis

-Sahilde balık tutan vatandaşlar

-Sis içindeki Çamlıca Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Güneşin doğuşu

-Vatandaşların fotoğraf çekmesi


İstanbul Boğazı, Çamlıca, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:14 Kaynak: DHA
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