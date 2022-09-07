PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı

07.09.2022 10:19

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonda, " Seyit Dilsöz" kod adlı terörist Fırat S. yakalandı.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonda, " Seyit Dilsöz" kod adlı terörist Fırat S. yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına aralıksız devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da bölücü örgüt üyesi 1 teröristin daha izine ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen emniyet ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Haziran 2022'de Lice'nin Mehmedil mezrası kırsalında yer gösterme ve keşif çalışmalarında ele geçirilen dokümanlardan yola çıkarak "Seyit Dilsöz" kod adlı Fırat S. adlı PKK/KCK üyesinin İstanbul'da saklandığı bilgisine ulaştı. 4 ay önce gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen örgütsel dokümanlar üzerinde yapılan incelemede, teröristin saklandığı adres tespit edildi. Örgüt üyesinin yakalanması için düzenlenen operasyonda, Fırat S. gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesine getirilen "Seyit Dilsöz" kod adlı Fırat S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. PKK/KCK şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İstanbul, Fırat, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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