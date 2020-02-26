İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 8 PPK'lı terörist yakalandı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 8 PPK'lı terörist yakalandı. - Son Dakika

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 8 PPK'lı terörist yakalandı.

7 saat önce

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 8 PPK'lı terörist yakalandı.

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 8 PPK'lı terörist yakalandı., System.String[]

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 8 PPK'lı terörist yakalandı. 5 adrese yapılan baskınlarda 10 kilogram patlayıcı, fünyeler ve silahlar ele geçirildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
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