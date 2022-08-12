İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı

12.08.2022 17:46

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı

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Kaynak: İHA

İstanbul, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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