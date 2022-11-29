İş yeri çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Ashyrov, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, şüpheli Karayev polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir 'de yaşayan Türkmenistan uyruklu Dovron Ashyrov, alacağı olduğu aynı uyruklu Kemaljan Karayev'in Fatih 'te çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ashyrov boğazından bıçaklandı.

Kaynak: AA

Türkmenistan, Fatih, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Borcunu almaya gittiği kuru temizlemecide boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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