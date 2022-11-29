Borcunu almaya gittiği kuru temizlemecide boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Borcunu almaya gittiği kuru temizlemecide boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti

29.11.2022 15:41

İzmir'den yaşayan Türkmenistan uyruklu Kemaljan Karayev, borçlusunun İstanbul'da çalıştığı kuru temizlemeciye geldi. Burada çıkan kavgada Karayev, boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İzmir'de yaşayan Türkmenistan uyruklu Dovron Ashyrov, alacağı olduğu aynı uyruklu Kemaljan Karayev'in Fatih'te çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ashyrov boğazından bıçaklandı.

GÖZALTINA ALINDI

İş yeri çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Ashyrov, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, şüpheli Karayev polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavganın ardından yaralının ambulansla hastaneye götürüldüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • sait acar: Türkiye de işlenen yabancı cinayetleri dikkatinizi çekmiyormu?Bunların neresi Ensar.katil bunlar katil.Bir an önce ülkeden çıkarılmalıdır. Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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Türkmenistan, Fatih, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borcunu almaya gittiği kuru temizlemecide boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borcunu almaya gittiği kuru temizlemecide boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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