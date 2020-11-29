Sokağa çıkma kısıtlamasında yolar boş kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında yolar boş kaldı

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da, E-5 Haliç Köprüsü sessizlik hakim oldu. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Korona virüs ile mücadele nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla yollar boş kaldı. Saat 10.00 itibariyle kısıtlama sona ererken, kısıtlama sabahında yollar, Eminönü Meydan ve Haliç Köprüsü boş kaldı. Boş kalan alanlar ise havadan görüntülendi.