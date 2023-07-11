İstanbul'da Boşandığı Eşini Yaralayan Kişi İntihar Etti - Son Dakika
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İstanbul'da Boşandığı Eşini Yaralayan Kişi İntihar Etti

İstanbul'da Boşandığı Eşini Yaralayan Kişi İntihar Etti

11.07.2023 13:52

İstanbul'da mahalle ve çarşı bekçisi olan Aykut Ö, boşandığı eşi Mehtap Ö'yü silahla başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Mehtap Ö hastaneye kaldırılırken, Aykut Ö olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anı ve koşuşturma ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da, boşandığı eşini başından silahla yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.

Mahalle ve çarşı bekçisi olduğu öğrenilen Aykut Ö, 15 gün önce boşandığı eşi Mehtap Ö'nün Göktürk Mahallesi'nde arkadaşlarıyla eğlendiği mekana gitti.

Dışarı çıkararak konuştuğu eski eşini silahla başından vuran Aykut Ö, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehtap Ö, hastaneye kaldırıldı.

Aykut Ö'nün ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Vatandaşların olay sonrası ilk müdahale anları ve yaşanan koşuşturma, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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İstanbul, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Boşandığı Eşini Yaralayan Kişi İntihar Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Boşandığı Eşini Yaralayan Kişi İntihar Etti - Son Dakika
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