Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Rehin Alan Sanık, 13,5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı ve Tahliye Edildi - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Rehin Alan Sanık, 13,5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı ve Tahliye Edildi

15.09.2022 17:28

İstanbul’da, boşanma aşamasındaki eşi İnci Adak’ı, ailesiyle birlikte yaşadığı evi silahla basarak rehin alan tutuklu sanık Tugay Adak, 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Adak’ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ve İnci Adak’ın evine bir kilometreden fazla yaklaşamamasına hükmetti.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul'da, boşanma aşamasındaki eşi İnci Adak'ı, ailesiyle birlikte yaşadığı evi silahla basarak rehin alan tutuklu sanık Tugay Adak, 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Adak'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ve İnci Adak'ın evine bir kilometreden fazla yaklaşamamasına hükmetti.

İstanbul'un Şişli ilçesinde, 23 Şubat 2022 tarihinde, boşanma aşamasındaki eşi İnci Adak'ın ailesiyle birlikte yaşadığı evi silahla basarak hem eşini hem de ailesini rehin alan sanık Tugay Adak'ın, 'zincirleme şekilde silahla tehdit', 'korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'mala zarar verme', 'ruhsatsız silah bulundurma', 'hakaret', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılandığı davaya, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Tugay Adak katılırken müştekiler ise gelmedi.

HAKİM: TAHLİYE OLURSAN GİDİP KAPISINA DAYANACAK MISIN

Son savunması sorulan tutuklu sanık Tugay Adak, "Kimsenin saçının teline bile zarar vermedim. Kimseye silah bile doğrultmadım. Bu olay nedeniyle çok üzgün ve pişmanım" dedi.

Mahkeme hakimi, sanığa, "Pişman mısın? Tahliye olursan gidip kapısına dayanacak mısın" diye sordu. Sanık Adak, "Çok pişmanım. Eğer tahliye olursam doğrudan Kayseri'ye, ailemin yanına gideceğim. Bir daha buraya asla gelmeyeceğim. Müşteki, benim 14 yıllık eşim, ancak artık ondan vazgeçtim, zaten boşandık. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim" diye cevap verdi.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 13 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Tugay Adak'a, iyi hal indirimi uygulayarak 'mala zarar verme', 'silahla tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplam 13 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası verdi. Adak'a verilen cezaları ertelemeyen hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da yer olmadığına hükmetti.

EVLERİNE 1 KM'DEN DAHA FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, haftada iki gün konutuna en yakın kolluk biriminde imza vermesi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Ayrıca sanık Adak'ın, müştekilerin evine bir kilometreden daha yakına yaklaşmamasına hükmetti.

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Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Rehin Alan Sanık, 13,5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı ve Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Rehin Alan Sanık, 13,5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı ve Tahliye Edildi - Son Dakika
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