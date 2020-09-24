İstanbul'da botoks sonrası ölüm iddiası - Son Dakika

İstanbul'da botoks sonrası ölüm iddiası

BEYLİKDÜZÜ'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminden sonra hayatını kaybetti.

İstanbul'da botoks sonrası ölüm iddiası, System.String[]

BEYLİKDÜZÜ'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminden sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1'i hekim, 5 kişi gözaltına alındı. Boyraz'ın güzellik merkezine girip-çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezine giden 38 yaşındaki Kübra Boyraz, botoks yaptırdıktan sonra evine döndü. Evine fenalaşan Boyraz,  babasının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti. Kızının ölümünden şüphelenen baba Boyraz, suç duyurusunda bulundu.

SAĞLIKLI ŞEKİLDE GİRİP YARI BAYGIN ÇIKTI

Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri, Boyraz'ın telefonunda yapılan yazışmaları inceledi. Yazışmalarda Beylikdüzü'nün Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik merkezinin personeliyle botoks hakkındaki mesajların tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güzellik merkezine giden polis ekipleri, kayıt defterini incelediklerinde Kübra Boyraz'ın, 7 Temmuz'da dudak, 19 Eylül'de kalça botoksu yaptırdığını belirledi. Bunun üzerine binanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, Boyraz'ın yürüyerek sağlıklı bir biçimde geldiğini daha sonra halde güzellik merkezi çalışanlarının yardımı ile dışarı çıkarıldığını tespit etti. Kamera kayıtlarının da ortaya çıkmasının ardından güzellik merkezinde pratisyen hekim olduğu öğrenilen Öner Ö. ve güzellik merkezi çalışanları Erdal D., Ömer E., Bülent B., Kadriye A.,  İzmir'de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınıp Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

GÜZELLİK MERKEZİ KAÇAK ÇIKTIYapılan incelemelerde güzellik merkezinin kaçak olduğu ortaya çıktı. Boyraz'ın hayatını kaybettiği güzellik merkezinde, kira kontratının Bülent B. adına yapıldığı tespit edilirken, işyerinin Önder Ö. tarafından işletildiği bilgisine ulaşıldı.

HEPSİ BİRBİRİNİ SUÇLADIİfadeleri alınmak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen güzellik merkezi çalışanları birbirini suçladı. Kübra Boyraz'ın ölümü ile ilgili hiç bir suçlamayı kabul etmeyen 5 şüpheli de, suçu birbirinin üzerine attıkları öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Kübra Boyraz'ın güzellik merkezine girip-çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kız güzellik merkezine giriş yapıyor. Boyraz bir süre sonra buradan ayrılıyor.


Beylikdüzü, Botoks, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da botoks sonrası ölüm iddiası - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması UEFA'nın tüm turnuvalarında 5 oyuncu değişikliği hakkı geçerli olacak Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var         
18:48
İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı         
17:36
Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti         
17:09
Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı         
16:41
Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı         
16:12
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık         
15:03
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Chelsea, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi kadrosuna kattı Chelsea, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi kadrosuna kattı         
12:29
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 18:53:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da botoks sonrası ölüm iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei