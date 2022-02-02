İstanbul'da "botoks" ve "dolgu" malzemesi operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, 'sahte' olduğu sanılan ve estetik sektöründe kullanılan 'botoks' ve 'dolgu' ürünlerine yönelik belirlenen adrese baskın yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira civarında olduğu öne sürülen ürünleri internet üzerinden sattığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte olup olmadığı henüz tespit edilemeyen botoks ve dolgu malzemesi gibi tıbbi estetik ürünlerini yetkisiz şekilde internet üzerinden piyasaya sürüldüğü istihbaratını aldı. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, dün Bakırköy'de faaliyette olduğu tespit edilen bir adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yetkili ecza depolarında ya da eczanelerde satılması gereken ilaçların uygunsuz olarak depolanarak satışa sürüldüğü belirlenen 875 adet botoks ve dolgu, bin 100 adet botoks uygulamasında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lirayı bulan ürünlerin ticaretini yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ürünlere el konulurken, yakalanan şüpheli hakkında, "Türk Ceza Kanununun 185- 186. ve 187. Maddelerine Muhalefet" suçundan adli tahkikatın başlatıldığı ifade edildi. - İSTANBUL