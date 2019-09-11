Son Dakika Haberleri: İstanbul'da boy yasağına uymayan 6,5 ton balığa el konuldu
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da boy yasağına uymayan 6,5 ton balığa el konuldu

1 saat önce

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde, boy yasağına uygun olmayan yaklaşık 6,5 ton balığa el konuldu.

İstanbul'da boy yasağına uymayan 6,5 ton balığa el konuldu, System.String[]

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde, boy yasağına uygun olmayan yaklaşık 6,5 ton balığa el konuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde ortak denetimler gerçekleştirdi.

Gece yarısı yapılan denetimlerde, boy ölçülerine uymayan 444 kasa istavrit, 3 orkinos ve 6 kasa kefalden oluşan yaklaşık 6,5 ton balığa el konulurken, yasaklara uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.


Ayrıca, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı kontrol tekneleriyle Marmara Denizi'nde yasa dışı yapılan ışıkla avcılığa yönelik denetimler, 7 gün 24 saat esasına göre rutin olarak devam ediyor. Bu çerçevede, 10 günlük denetimlerde, yasa dışı ışıklı avcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 balıkçı gemisine cezai işlem uygulandı.


İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da sürdürülebilir balıkçılığın ve kurallara uygun avlanmanın yapılabilmesi için denetimlerin ciddiyet içerisinde sürdürüleceğini belirterek, denizlerde balığın bol ve bereketli olması için tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sarıyer'de su borusu patladı, sürücüler krizi fırsata çevirdi
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı parkın içler acısı hali yürek burktu CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü İstanbul'da 91 değnekçi yakalandı; 108 lira ceza ile serbest kaldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:36:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da boy yasağına uymayan 6,5 ton balığa el konuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]