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İstanbul'da boya imalathanesinde yangın çıktı - Son Dakika

İstanbul'da boya imalathanesinde yangın çıktı

11.02.2022 14:25
İstanbul'da boya imalathanesinde yangın çıktı

İstanbul'un Güngören ilçesinde boya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul'un Güngören ilçesinde boya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta boya imalathanesi olarak kullanılan 5 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede yoğun duman oluşturan yangın sırasında iş yerinden patlama sesleri duyuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdivenli araç da kullanarak yangına müdahale ediyor.

İstanbul'da boya imalathanesinde yangın çıktı

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İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da boya imalathanesinde yangın çıktı - Son Dakika


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