İstanbul'da Bu Akşam Yağmur Etkili Olacak
1 saat önce
İstanbul DHA - İSTANBUL'da bu akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.
İstanbul DHA
- İSTANBUL'da bu akşam saatlerinde yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da saat 17.00'ye doğru başlayacak sağanak yağmurun saat 22.00'ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Yarın sabah saatlerinde hafif bir geçişten sonra önümüzdeki hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:20 Kaynak: DHA
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