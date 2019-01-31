Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Bu Akşam Yağmur Etkili Olacak

İstanbul'da Bu Akşam Yağmur Etkili Olacak

1 saat önce

İstanbul DHA - İSTANBUL'da bu akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.

İstanbul'da Bu Akşam Yağmur Etkili Olacak, System.String[]
İstanbul DHA - İSTANBUL'da bu akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da saat 17.00'ye doğru başlayacak sağanak yağmurun saat 22.00'ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Yarın sabah saatlerinde hafif bir geçişten sonra önümüzdeki hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:20 Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, DHA, İstanbul, Güncel
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