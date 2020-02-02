İSTANBUL'DA BU HAFTA KAR BEKLENİYOR - Son Dakika
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İSTANBUL'DA BU HAFTA KAR BEKLENİYOR

6 saat önce

İSTANBUL DHAMeteoroloji'den alınan bilgilere göre, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul'da da bu hafta kar bekleniyor.

İSTANBUL'DA BU HAFTA KAR BEKLENİYOR, System.String[]

İSTANBUL DHA

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul'da da bu hafta kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıları, Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Verilerek göre, İstanbul'da Çarşamba günü kuzeyden esen rüzgarla hava soğurken, gece saatlerinde karla karışık yağış bekleniyor. Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Çarşamba, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:39 Kaynak: DHA
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