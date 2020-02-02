İstanbul'da bu hafta kar bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da bu hafta kar bekleniyor - Son Dakika

İstanbul'da bu hafta kar bekleniyor

35 dakika önce

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul'da da bu hafta kar bekleniyor.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul'da da bu hafta kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıları, Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Verilerek göre, İstanbul'da Çarşamba günü kuzeyden esen rüzgarla hava soğurken, gece saatlerinde karla karışık yağış bekleniyor. Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da bu hafta kar bekleniyor

İstanbul, Çarşamba, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Çarşamba geliyor, hafta sonuna kadar sürecek
Cesedi parçalanan Mehtap'ın ölümündeki sır perdesi aralandı Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı Koronavirüsle pençeleşen Çin'den kahreden görüntüler! Karantinadaki bebeğin kucak isteği babasını gözyaşlarına boğdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 00:34:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da bu hafta kar bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]