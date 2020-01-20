İSTANBUL'DA BU HAFTA YAĞIŞLI GEÇECEK - Son Dakika

Perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul DHA

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün son tahminlerine göre bugün ve yarın etkili olacak yağışlı havanın yerini Perşembe günü karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

İstanbul'da hafta başında yağmurlu bir hava beklenirken; havanın Çarşamba günü parçalı bulutlu, Perşembe ve Cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul havanın bugün en düşük 4, en yüksek 7; Salı günü en düşük 3, en yüksek 5 derece; Çarşamba günü en düşük 0, en yüksek 7 derece; Perşembe günü ise en düşük 2 derece, en yüksek 5 derece; Cuma günü en düşük, 1 en yüksek 5 derece olması bekleniyor.