İstanbul'da bu hafta yağışlı geçecek - Son Dakika
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İstanbul'da bu hafta yağışlı geçecek

6 saat önce

İSTANBUL'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün ve yarın etkili olacak yağışlı havanın yerini Perşembe günü karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

İstanbul'da bu hafta yağışlı geçecek, System.String[]

İSTANBUL'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün ve yarın etkili olacak yağışlı havanın yerini Perşembe günü karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

İstanbul'da hafta başında yağmurlu bir hava beklenirken; havanın Çarşamba günü parçalı bulutlu, Perşembe ve Cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.İstanbul havanın bugün  en düşük 4, en yüksek 7;  Salı günü en düşük 3, en yüksek 5 derece; Çarşamba günü en düşük 0, en yüksek 7 derece;  Perşembe günü ise en düşük 2 derece, en yüksek 5 derece; Cuma günü en düşük, 1 en yüksek 5 derece olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çarşamba, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:46 Kaynak: DHA
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