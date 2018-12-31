Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Bu Yıl 9 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da Bu Yıl 9 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

29 dakika önce

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 9 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ile 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İstanbul'da Bu Yıl 9 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 9 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ile 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yıl içinde yaptığı çalışmaların verilerini paylaştı.

Ekipler, kentte 685 operasyon düzenlerken, 45 bin 682 münferit olaya müdahale etti. Operasyon ve soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 63 bin 332 şüpheliden 5 bin 833'ü tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 9 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ile 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirdi.

2017 yılına göre yakalanan şüpheli sayısında yüzde 39, tutuklanan şüpheli sayısında yüzde 15, ele geçirilen uyuşturucu madde ve hap oranında da yüzde 17 artış olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:27 Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in Binali Yıldırım Açıklamasını AK Parti'lilerle Paylaştı

AK Parti'nin İstanbul Adayı Olan Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Mesajlar Binali Yıldırım, İstanbul'da Rakibi Olan 'Ekrem İmamoğlu'nun Aleyhine Kullanılır' Diye Getirilen Dosyaları Geri Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 10:56:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Bu Yıl 9 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]