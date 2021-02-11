İstanbul'da bugün 17 dereceye kadar çıkacak sıcaklık pazartesi günü 0 dereceye kadar düşecek - Son Dakika

İstanbul'da bugün 17 dereceye kadar çıkacak sıcaklık pazartesi günü 0 dereceye kadar düşecek

11.02.2021 09:21

Türkiye hafta sonu soğuk ve karlı havanın etkisine giriyor. İstanbul'da bugün 17 dereceye kadar çıkacak sıcaklıkların pazartesi günü 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İstanbul'da pazar akşamı başlayacak kar yağışının 1987 kışındaki gibi görüntülere sahne olabileceği konuşuluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalacağını, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalacağını açıkladı. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 17 derece olarak tahmin edilirken pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI GÜNLERCE DEVAM EDECEK

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini arttırmasıyla birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor."

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre kar yağışının günlerce kalma ihtimali oldukça yüksek.

1987 KIŞI GİBİ OLABİLİR

Doğu Avrupa üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz'den gelen siklonla Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'teki kar yağışları gibi etkili olması bekleniyor. 1987 yılının mart ayında İstanbul'da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı.

EN KUVVETLİ YAĞIŞ PAZARTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen: "İstanbul'a kar pazar akşamı başlar. Pazartesi, salı, çarşamba devam eder. Perşembe sistem Cut Off yani ana sistemden kopuyor. Beslenmeyecek, kendi içindeki enerjiyi 2 gün daha azaltarak sürdürür. En kuvvetli pazartesi... Salı sıcaklık gece -1 C'ye gündüz 2 C'ye düşer."

GÜNLERCE SÜRECEK

Newcastle Üniversitesi araştırmacısı, atmosferbilimci Dr. Abdullah Kahraman: "Özellikle hafta sonundan itibaren ağırlıkla kar beklentisi var. Beklenen kar yağışının 1987'de, 2002'de ve 2004'te görülen yoğun kar yağışlarına benzer olma durumu söz konusu. Modellere göre Marmara Denizi'nin güney ve doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege çevrelerinde günlerce sürecek, hayli fazla kar yağışı bekleniyor."

FIRTINA UYARISI

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros: "Oluşabilecek şiddetli yağışlardan, kuvvetli rüzgarlardan, don ve buzlanmalardan olumsuz etkilenmemek, can ve mal kayıpları yaşamamak için MGM tahminlerine ve uyarılarına dikkat edilmesi son derece önemlidir."

OCAKTA SICAKLIK REKORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2.7 derece olarak ölçüldü. Bu yılki ocak ayında ise ortalama sıcaklık 5.4 dereceye yükseldi. Ocak ayında Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Geçen ay Türkiye'nin 72 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamaların üzerinden gerçekleşerek ekstrem (en yüksek) değerlerine ulaştı. Geçen ay önceki yıllara göre Cide'de 5.3, Sivas'ta 4, Göksun'da 3.6, Gemerek'te 3.4 ve Çorum'da 3.1 derece sıcaklık farkları oluştu.

İstanbul'da bugün 17 dereceye kadar çıkacak sıcaklık pazartesi günü 0 dereceye kadar düşecek

Pazartesi, İstanbul, Pazar, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bugün 17 dereceye kadar çıkacak sıcaklık pazartesi günü 0 dereceye kadar düşecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yüzündeki alerjiyi geçiren aloe veranın üreticisi oldu, şimdi taleplere yetişemiyor Balon balığı yiyen geminin ikinci kaptanı öldü, 4 denizci hastanelik oldu Kocası tarafından kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra'nın tek yasal mirasçısı eşiymiş Kongre baskını nedeniyle azil yargılanması süren Trump'ı zora sokacak videolar ortaya çıktı Kaza nedeniyle gittiği hastanede koronavirüs olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde beklenen "Millete Sesleniş" konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı 16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçaklayan babanın umursamazlığı kameraya yansıdı Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı
Ticaret Bakanlığı kanun teklifini hazırladı: Zincir marketlerde sigara ve elektronik eşya satılamayacak Ticaret Bakanlığı kanun teklifini hazırladı: Zincir marketlerde sigara ve elektronik eşya satılamayacak         
08:49
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
Uyuşturucu etkisiyle halüsinasyon görüp arkadaşını öldürdü Uyuşturucu etkisiyle halüsinasyon görüp arkadaşını öldürdü         
08:25
Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı         
08:10
Erdoğan'ın açıkladığı uzay hedefi için çalışmalara hız verildi! Ay'a yolculuk BURAK projesiyle gerçekleşecek Erdoğan'ın açıkladığı uzay hedefi için çalışmalara hız verildi! Ay'a yolculuk BURAK projesiyle gerçekleşecek         
07:33
10 yaşındaki çocuk dağlık alanda ölü bulundu, ailesi sinir krizi geçirdi 10 yaşındaki çocuk dağlık alanda ölü bulundu, ailesi sinir krizi geçirdi         
23:19
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, mart ayını işaret etti Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, mart ayını işaret etti         
21:21
İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü         
19:41
26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti 26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti         
16:52
Çukur'un başrolü Rıza Kocaoğlu, kötü haberi verdi: Dizinin son bölümlerini çekiyoruz Çukur'un başrolü Rıza Kocaoğlu, kötü haberi verdi: Dizinin son bölümlerini çekiyoruz         
15:47
ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı         
15:00
Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki bağ herkesi şaşırttı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki bağ herkesi şaşırttı         
13:47
Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu         
12:26
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü         
12:02
Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti         
11:55
Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 09:37:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da bugün 17 dereceye kadar çıkacak sıcaklık pazartesi günü 0 dereceye kadar düşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei