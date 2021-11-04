İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu - Son Dakika

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara için günlük hava durumu haberimizde

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

09.00 - 12.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 19°C ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

12.00 - 15.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 20°C ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

15.00 - 18.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 19°C ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

18.00 - 21.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 18°C ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

21.00 - 24.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 17°C ve havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARIN Kİ HAVA DURUMU NASIL? | 5 KASIM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, 5 Kasım Salı günü (Yarın) İstanbul'da sıcaklık en düşük 14°C ve en yüksek 21°C derecedir. Yarın için havanın sisli olması beklenmektedir.

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ NEDİR?

ANKARA'DA BUGÜN VE YARIN HAVA DURUMU NASIL? | 4-5 KASIM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, 4 Kasım Perşembe günü (Bugün) Ankara'da sıcaklık en düşük 10 °C ve en yüksek 21°C derecedir.

5 Kasım Cuma günü (Yarın) Ankara'da sis beklenmektedir.

İZMİR'DE BUGÜN VE YARIN HAVA DURUMU NASIL? | 4-5 KASIM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, 4 Kasım Perşembe günü (Bugün) İzmir'de sıcaklık en düşük 17°C ve en yüksek 26°C derecedir.

5 Kasım Cuma günü (Yarın) İzmir'de pus beklenmektedir.