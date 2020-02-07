İstanbul'da bugün karla karışık yağmur bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da bugün karla karışık yağmur bekleniyor - Son Dakika

İstanbul'da bugün karla karışık yağmur bekleniyor

6 saat önce

Kentte bugün karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da bugün karla karışık yağmur bekleniyor, System.String[]

Kentte bugün karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi.

Bugün karla karışık yağmur beklenirken sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın en düşük 1, en yüksek 7 derece olması, rüzgarın da kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinde de kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kentte yarın kar yağışı öngörülürken sıcaklığın en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü havanın parçalı bulutlu olması sıcaklığın da en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.

İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun kayak tatili için günler sonra ilk yorum
Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Quieroz, Falcao'yu izlemek için Türkiye'ye geliyor flash! Son Dakika: İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! 10 Şubat'tan itibaren geçerli olacak

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 16:46:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da bugün karla karışık yağmur bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]