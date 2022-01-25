İstanbul'da bugün özel araçlar saat 13.00'e kadar trafiğe çıkamayacak - Son Dakika

Günlerdir devam eden kar yağışı barajları nasıl etkiledi? İSKİ güncel verileri paylaştı

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, trafiğin durma noktasına geldiği yerlerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor. Yoğun kar yağışı TEM otoyolunda da etkili oldu. İBB Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) çalışmaları takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, yağan karı "afet yağışı" olarak niteledi.

ÖZEL ARAÇLARIN ÇIKIŞI SAAT 13.00'E KADAR YASAKLANDI

İstanbul'da olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle alınan yeni tedbirleri paylaşan Vali Ali Yerlikaya, 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmayacağını bildirdi.

ÖZEL ARAÇLAR SAAT 13.00'E KADAR TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.

İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ KISITLAMASI DEVAM EDECEK

Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."

"BIRAKILMIŞ ÖZEL ARAÇLARIN KALDIRILMASI GEREKİYOR"

Yerlikaya son açıklamasında ise "Kıymetli Hemşehrilerim, karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İNİŞ KALKIŞLARIN İPTALİ UZATILDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı'ndaki duruma ilişkin açıklamada bulundu. Keskin'in açıklamasına göre İstanbul Havalimanı'nda kar yağışının etkisini devam ettirdiği ve kapalılık durumunun 25 Ocak saat 13:00'a kadar uzatıldığını duyurdu. Keskin açıklamasında, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13:00'a kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi. İstanbul Havalimanı için dün yapılan açıklamada uçuşların 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurulduğu açıklanmıştı.