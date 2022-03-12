İstanbul'da bugüne dikkat: Hem vali hem İBB başkanı uyardı, en yoğun yağış bugün olacak - Son Dakika
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İstanbul'da bugüne dikkat: Hem vali hem İBB başkanı uyardı, en yoğun yağış bugün olacak

12.03.2022 08:30
İstanbul'da bugüne dikkat: Hem vali hem İBB başkanı uyardı, en yoğun yağış bugün olacak

İstanbul perşembe günü başlayan ve 'Aybar' ismi verilen kar fırtınasının etkisinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da "İki günde yağan kar kadar yağış cumartesi günü yağacak ve hava daha da soğuyacak. Program yapmayın" uyarısı geldi.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışına karşı önlemler sürüyor. 32 ilde okullar tatil edildi, kamu çalışanları idari izne çıkarıldı. İstanbul'un da birçok noktası beyaz örtüyle kaplandı. Uyarılara rağmen kış lastiği olmadan yola çıkan sürücüler araçlarını otoyol kenarlarına bıraktı. Polis kara saplanan araçların kurtarılmasına yardım etti. İstanbul Valisi ile İBB Başkanı, bugün 18.00 ila 06.00 saatleri arasında yağışın artacağını belirtti. İmamoğlu vatandaşlara "Bugün program yapmayın, evde kalın" çağrısında bulundu.

PAZAR ÖĞLEDEN SONRA AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından özellikle İstanbul'da etkili olan 'Aybar' (heybetli, görkemli) kar fırtınası için yeni bir uyarı yayınlandı. Buna göre bugün kar sağanakları bekleniyor. Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra ise karın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısında yer alan yoğun kar tanımı Meteoroloji'nin kar yoğunluğu sınıflandırmasına göre 20 santimetre ve üzerine denk geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balıkesir için yaptığı kar uyarısını da güncelledi. Buna göre Balıkesir genelinde devam eden kar yağışının etkisini artıracağı belirtilerek yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

İMAMOĞLU UYARDI: EVİNİZDE KALIN!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da megakentteki kar yağışına ilişkin açıklama geldi. İmamoğlu vatandaşları, "Cumartesi için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın çünkü cumartesi bu 5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. İki günde yağan kar kadar yağış cumartesi günü yağacak ve hava daha da soğuyacak. Program yapmayın. Evinizde kalın, toplu taşıma kullanın" diyerek uyardı.

VALİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları bugün İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı. Megakentte kar yağışı nedeniyle durdurulan şehirlerarası otobüs seferleri kontrollü olarak tekrar başladı. Anadolu ve Trakya istikametlerinden gelen TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi.

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